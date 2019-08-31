Каждый сам за себя: почему о новой литературе Башкирии не знают даже в родном регионе

— С одной стороны, это связано с постсоветской разрухой, с другой — с некоторой инертностью организации в нулевые. Не до молодежи было — в большей степени стоял вопрос о выживании Союза. Этот перекос ощутим, и его надо как-то исправлять, для Союза это сейчас актуальная проблема. Кроме того, сами молодые писатели нуждаются в том, чтобы кто-то ими занимался, творчески растил. Поэтому мы планируем в большей части регионов, в том числе и в Башкирии, создать региональные советы молодых литераторов, которые будут в курсе местного литературного процесса и будут аккумулировать информацию о талантливых авторах. Вообще, Союз писателей сейчас — не советская структура, которая дает деньги, предлагает публикации и отправляет в санатории. Сейчас это больше профессиональный союз, и если автор стал его частью, значит, профессиональное сообщество приняло этого писателя за своего. Кроме того, Союз строится на идее большого братства, которое совместно куда-то движется. И, вступая в него, автор становится его частью.