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Posted 24 августа 2019, 09:55

Published 24 августа 2019, 09:55

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Каждая третья фирма в Башкирии убыточная

24 августа 2019, 09:55
По сравнению с прошлым годом их число увеличилось.

Как посчитали аналитики российского «Госкомстата», в январе-июне 2019 года почти треть фирм сработала с убытком, это 27,2% от их общего числа. Годом ранее убыточных фирм было меньше – 26,6%.

Если в абсолютных цифрах, то убыток нерентабельных организаций составил 13,9 миллиарда рублей. Это на 0,4% больше, чем в прошлом году.

Что касается прибыльных организаций, то их суммарный сальдированный финансовый результат (прибыль минс убыток) составил 131,7 миллиарда рублей. Это больше на 20,6%, чем в прошлом году.

В наблюдении участвовали только крупные организации без субъектов малого бизнеса, также в расчет не брались банки, страховые организации, государственные и муниципальные учреждения.

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#Марат Гареев#Экономика#Новости#Развитие экономики
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