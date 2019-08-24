Каждая третья фирма в Башкирии убыточная

Posted 24 августа 2019, 09:55
Published 24 августа 2019, 09:55
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Как посчитали аналитики российского «Госкомстата», в январе-июне 2019 года почти треть фирм сработала с убытком, это 27,2% от их общего числа. Годом ранее убыточных фирм было меньше – 26,6%.
Если в абсолютных цифрах, то убыток нерентабельных организаций составил 13,9 миллиарда рублей. Это на 0,4% больше, чем в прошлом году.
Что касается прибыльных организаций, то их суммарный сальдированный финансовый результат (прибыль минс убыток) составил 131,7 миллиарда рублей. Это больше на 20,6%, чем в прошлом году.
В наблюдении участвовали только крупные организации без субъектов малого бизнеса, также в расчет не брались банки, страховые организации, государственные и муниципальные учреждения.