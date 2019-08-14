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Posted 14 августа 2019, 13:00

Published 14 августа 2019, 13:00

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

В Японии на прошлой неделе 23 человека погибли из-за жары

14 августа 2019, 13:00
На минувшей неделе в Японии жертвами аномальной жары стали 23 человека.

В больницы обратились свыше 12 750 жителей страны. Об этом информирует RNS.

Сотрудники Главного пожарного управления Японии рассказали, что погибшие от жары люди проживали в 20 префектурах. Больше всего пострадавших привезли в больницы Токио (1465 человек). Следом идет Сайтама, где госпитализировали 977 граждан. Замыкает тройку японских городов-лидеров по числу пострадавших от жары Осаке. Там в медицинские учреждения обратились 897 человек.

Уже вторую неделю подряд в Японии число попавших в больницы по причине неблагоприятных погодных условий превышает отметку в 10 000 человек. Так, всего за неделю начавшуюся 29 июля было госпитализировано 18 347 граждан. 400 пострадавшим придется восстанавливаться не менее трех недель. Около 55% японцев, которые попали в больницы, это люди старше 65 лет, отмечают собеседники издания.

#Юлия Кононенко#В мире#Новости
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