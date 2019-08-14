В Японии на прошлой неделе 23 человека погибли из-за жары

Уже вторую неделю подряд в Японии число попавших в больницы по причине неблагоприятных погодных условий превышает отметку в 10 000 человек. Так, всего за неделю начавшуюся 29 июля было госпитализировано 18 347 граждан. 400 пострадавшим придется восстанавливаться не менее трех недель. Около 55% японцев, которые попали в больницы, это люди старше 65 лет, отмечают собеседники издания.