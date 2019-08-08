В России все чаще срываются госзакупки жизненно важных лекарств

С начала года по приказу Минздрава устанавливается слишком низкая начальная максимальная цена контракта. И хотя цены носят рекомендательный характер, регионы отказываются устанавливать более высокую низкую начальную максимальную цену, поскольку тогда требуется обосновать это решение, а чиновники брать на себя ответственность не хотят. В итоге подавляющее большинство сорванных тендеров — сосредоточены в регионах.