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Posted 8 августа 2019, 08:02

Published 8 августа 2019, 08:02

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

В России все чаще срываются госзакупки жизненно важных лекарств

В России все чаще срываются госзакупки жизненно важных лекарств

8 августа 2019, 08:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За первое полугодие 2019 г. число несостоявшихся тендеров по госзакупкам важных лекарств выросло вдвое — до 60,8 тыс., т. е. более четверти всех тендеров (состоявшимися признаны 163,4 тыс. тендеров).

Как сообщают «Новые известия», причина в новой методике Минздрава — в формировании максимальной цены контракта при госзакупках. С помощью этого нововведения министерство пыталось выровнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.

С начала года по приказу Минздрава устанавливается слишком низкая начальная максимальная цена контракта. И хотя цены носят рекомендательный характер, регионы отказываются устанавливать более высокую низкую начальную максимальную цену, поскольку тогда требуется обосновать это решение, а чиновники брать на себя ответственность не хотят. В итоге подавляющее большинство сорванных тендеров — сосредоточены в регионах.

Как сообщает newsru.com, суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52% — с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб., при этом большинство тендеров (55,6 тыс.) не состоялись из-за отсутствия заявок. Срываются даже госзакупки недорогих лекарственных препаратов — например, хлорида натрия и преднизолона.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Госзакупки#Здравоохранение#Лекарства#Министерство здравоохранения РФ#Цены на лекарства
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