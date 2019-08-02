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Posted 2 августа 2019, 05:50

Published 2 августа 2019, 05:50

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

В России заканчиваются запасы лекарства от ВИЧ

В России заканчиваются запасы лекарства от ВИЧ

2 августа 2019, 05:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Критическая ситуация складывается с запасами препарата «ламивудин», жизненно необходимого для лечения ВИЧ-положительных пациентов.

По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, закупки ламивудина уже не состоялись трижды, что ставит под угрозу здоровье большинства пациентов. При этом основные схемы лечения основаны на трех препаратах, ламивудин, как правило, один из них.

Как отмечает Вадим Покровский, если раньше благодаря снижению стоимости лечения Минздраву удавалось обеспечивать большее количество людей препаратами, то в нынешней ситуации компании перестали выходить на аукционы с невыгодными для них условиями. В результате финансирование программ по лечению ВИЧ придется увеличивать.

Напомним, по данным Минздрава, в России сейчас около 900 тыс. ВИЧ-положительных граждан, не считая тех, кто анализы не сдавал, и тех, кто имеет также положительный анализ на ВИЧ, но не встал на лечение. Полных курсов лечения, по данным Вадима Покровского, закуплено лишь на 400 тыс. пациентов.

Всего в 2018 году ВИЧ-инфекция была выявлена почти у 86 тыс. человек. Эксперты связывают высокий процент ВИЧ-инфицированных с большим количеством наркозависимых и низким качеством медицинской помощи.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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