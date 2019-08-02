В России заканчиваются запасы лекарства от ВИЧ

Напомним, по данным Минздрава, в России сейчас около 900 тыс. ВИЧ-положительных граждан, не считая тех, кто анализы не сдавал, и тех, кто имеет также положительный анализ на ВИЧ, но не встал на лечение. Полных курсов лечения, по данным Вадима Покровского, закуплено лишь на 400 тыс. пациентов.