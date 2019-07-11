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Posted 11 июля 2019, 07:41

Published 11 июля 2019, 07:41

Modified 17 октября 2022, 20:03

Updated 17 октября 2022, 20:03

Жители России стали экономить на лекарствах

Жители России стали экономить на лекарствах

11 июля 2019, 07:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В этом году аналитики отмечают падение продаж медикаментов — впервые с 2015 года.

Согласно исследованию компании DSMGroup, за пять месяцев текущего года куплено 2,1 млрд медикаментов, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Официальная статистика не подтверждает уменьшение количества заболеваний, следовательно причина в доступности препаратов. К такому выводу приходят «Новые известия» в своем материале.

В денежном выражении продажи выросли на 1,2% до 415 млрд руб. Если раньше расходы на препараты росли на 4%-10% в год, то, очевидно, предел покупательной способности населения практически достигнут. При этом доля отечественных лекарств составляет около трети всего рынка препаратов.

Cогласно опросам Росстата, треть россиян в случае болезни даже не обращаются к врачам. Самыми популярными лекарственными средствами стали пластырь и цитрамон.

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#Андрей Королев#Политика#Новости#Медицина#Здравоохранение#Лекарства#Цены на лекарства
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