Жители России стали экономить на лекарствах

В денежном выражении продажи выросли на 1,2% до 415 млрд руб. Если раньше расходы на препараты росли на 4%-10% в год, то, очевидно, предел покупательной способности населения практически достигнут. При этом доля отечественных лекарств составляет около трети всего рынка препаратов.