Центробанк обнародовал потери от санации банков

Posted 6 августа 2019, 15:16
Published 6 августа 2019, 15:16
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
Он добавил, что точная сумма будет известна после вынесения решений по искам на возмещение убытков бывшими должностными лицами, сообщает 6 августа газета «Известия».
На данный момент Центробанк ожидает возврата 965 миллиардов рублей с активов в 2,4 триллиона, рассказал Поздышев.
Сейчас в работе иски по Промсвязьбанку и «ФК Открытие». Немного позднее такая же процедура ожидает и другие санируемые учреждения: Бинбанк, АТБ, Московский индустриальный банк, добавил замглавы регулятора.
Сейчас Центробанк вынужден опираться при подаче исков на закон о банкротстве, поэтому взыскать все потери не получится, отметил Поздышев.