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Posted 6 августа 2019, 15:16

Published 6 августа 2019, 15:16

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Центробанк обнародовал потери от санации банков

6 августа 2019, 15:16
По словам зампреда Центробанка РФ Василия Поздышева, регулятор оценивает потери от санации банков по новому принципу в пределах 0,75-1,4 триллиона рублей.

Он добавил, что точная сумма будет известна после вынесения решений по искам на возмещение убытков бывшими должностными лицами, сообщает 6 августа газета «Известия».

На данный момент Центробанк ожидает возврата 965 миллиардов рублей с активов в 2,4 триллиона, рассказал Поздышев.

Сейчас в работе иски по Промсвязьбанку и «ФК Открытие». Немного позднее такая же процедура ожидает и другие санируемые учреждения: Бинбанк, АТБ, Московский индустриальный банк, добавил замглавы регулятора.

Сейчас Центробанк вынужден опираться при подаче исков на закон о банкротстве, поэтому взыскать все потери не получится, отметил Поздышев.

#Ольга Земскова#Экономика#Новости
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