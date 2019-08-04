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Posted 4 августа 2019, 07:50

Published 4 августа 2019, 07:50

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Возможный грабитель 200 рублей задержан в Башкирии

4 августа 2019, 07:50
Задержание происходило совместными усилиями участкового и службы ППС.

Участковый уполномоченный полиции отреагировал на сообщение 49-летний женщины, которая заявила, что малоизвестный гражданин, с которым они распивали спиртные напитки, по окончании мероприятия избил ее, отобрал сумку с мобильным телефоном и небольшой суммой наличных денег.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая вскоре задержала 36-летнего ранее судимого жителя Стерлитамака, который признался в содеянном, сообщает пресс-служба МВД.

По факту грабежа следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищенное изъято.

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