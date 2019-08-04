Возможный грабитель 200 рублей задержан в Башкирии

Posted 4 августа 2019, 07:50
Published 4 августа 2019, 07:50
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
Участковый уполномоченный полиции отреагировал на сообщение 49-летний женщины, которая заявила, что малоизвестный гражданин, с которым они распивали спиртные напитки, по окончании мероприятия избил ее, отобрал сумку с мобильным телефоном и небольшой суммой наличных денег.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая вскоре задержала 36-летнего ранее судимого жителя Стерлитамака, который признался в содеянном, сообщает пресс-служба МВД.
По факту грабежа следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищенное изъято.