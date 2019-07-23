Статью уфимского школьника опубликовали наравне с исследованиями РАН

— После школы я бы хотел заниматься наукой в каком-либо из московских университетов. К сожалению, в башкирских вузах нет сильной лингвистической программы, — добавляет Нияз в интервью. — Я достаточно много читаю литературы, которую проходят уже в вузах. Но всё равно считаю, что, даже если ты сам умеешь добывать знания, в вуз идти нужно. Может быть, это скорее досадная необходимость.