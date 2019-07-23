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Posted 23 июля 2019, 05:31

Published 23 июля 2019, 05:31

Modified 17 октября 2022, 20:07

Updated 17 октября 2022, 20:07

Статью уфимского школьника опубликовали наравне с исследованиями РАН

Статью уфимского школьника опубликовали наравне с исследованиями РАН

23 июля 2019, 05:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Она посвящена истории слова «голимый»: как оказалось, этого слова нет почти ни в одном этимологическом словаре - его никто не изучал.

В январе этого года статью уфимского девятиклассника Нияза Киреева опубликовали в журнале Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, где публикуются исследования академиков и специалистов российских вузов. Статья посвящена истории слова «голимый».

— Образовавшись в севернорусских говорах со значением «чистый, беспримесный» от слова голый, оно развило несколько вторичных значений, основным из которых стало «полный, абсолютный». Слово получило распространение в сибирских диалектах, в сибирской литературе и возможно, послужило основой топониму Галимый. В последнем значении оно распространилось в уголовном арго, оттуда попало в молодежное. Параллельно с этим развилось значение ‘плохой’, представленное в наречии голимо «плохо», — отмечает автор в аннотации к статье.

Как рассказ Нияз в интервью изданию «Мел», материал по этой теме он начал собирать для доклада на школьной научно-практической конференции. Впоследствии он представлял доклад на республиканской конференции школьников, которую проводит Башкирский педагогический университет, и взял за него первое место. Лингвист, профессор РАН Светлана Бурлак, с которой Нияз познакомился по переписке в соцсетях, захотела прочитать материал и после предложила отправить его в журнал «Русский язык в научном освещении». После корректуры статья была опубликована.

— После школы я бы хотел заниматься наукой в каком-либо из московских университетов. К сожалению, в башкирских вузах нет сильной лингвистической программы, — добавляет Нияз в интервью. — Я достаточно много читаю литературы, которую проходят уже в вузах. Но всё равно считаю, что, даже если ты сам умеешь добывать знания, в вуз идти нужно. Может быть, это скорее досадная необходимость.

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#Андрей Королев#Наука#Новости
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