Под Уфой спасатели помешали нетрезвой пловчихе выиграть спор

Однако спасателям пришлось столкнуться с упорным нежеланием потерпевшей быть спасенной. Девушка отказалась от их помощи и отталкивала спасательный круг. Вскоре она повернула к берегу и, видимо, совсем выбившись из сил, точно стала тонуть.