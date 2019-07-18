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Posted 18 июля 2019, 11:32

Published 18 июля 2019, 11:32

Modified 17 октября 2022, 20:07

Updated 17 октября 2022, 20:07

Под Уфой спасатели помешали нетрезвой пловчихе выиграть спор

18 июля 2019, 11:32
Девушка упорно отказывалась от помощи спасателей, стремясь переплыть реку.

Управление гражданской защиты Уфы рассказало о курьезном случае из своей практики, который произошел на днях. Ситуация имела место неподалеку от официального пляжа в зоне отдыха «Затон» в Ленинском районе Уфы.

По данным спасателей, 22-летняя девушка решила переплыть старицу реки Белой, но где-то на середине реки уже начала выдыхаться и прихлебывать воду.

Всё это время за ней внимательно наблюдали дежурившие на пляже спасатели, которые в критический момент ринулись на выручку пловчихе.

Однако спасателям пришлось столкнуться с упорным нежеланием потерпевшей быть спасенной. Девушка отказалась от их помощи и отталкивала спасательный круг. Вскоре она повернула к берегу и, видимо, совсем выбившись из сил, точно стала тонуть.

Тогда один из спасателей кинулся в воду, схватил утопающую и помог ей добраться до берега.

Есть версия, что спасенная девушка в момент опасного приключения была нетрезва. Так или иначе, но от медицинской помощи после спасения она отказалась.

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