В водоемах Башкирии за половину лета утонули 16 человек

Сотрудники МЧС по РБ привели статистику гибели жителей Башкирии в водоемах. Они также назвали основные причины трагических случаев. В числе них - купание в диких пляжах, а также дети, оставленные без присмотра взрослых.

Отметим, 1 июня в Бурзянском районе утонул мальчик, который пошел купаться с ровесниками. 20 дней спустя трагедия повторилась в Белорецке – на этот раз не выплыла из воды 11-летняя девочка. 22 июня в селе Месягутово Дуванского района хоронили 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Ай.