В водоемах Башкирии за половину лета утонули 16 человек
16 июля, 18:08ПроисшествияМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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С начала года число утопших достигло 19, сообщает пресс-служба МЧС по РБ. Шестеро из погибших – дети.
Сотрудники МЧС по РБ привели статистику гибели жителей Башкирии в водоемах. Они также назвали основные причины трагических случаев. В числе них - купание в диких пляжах, а также дети, оставленные без присмотра взрослых.
Отметим, 1 июня в Бурзянском районе утонул мальчик, который пошел купаться с ровесниками. 20 дней спустя трагедия повторилась в Белорецке – на этот раз не выплыла из воды 11-летняя девочка. 22 июня в селе Месягутово Дуванского района хоронили 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Ай.
Спасатели просят жителей Башкирии купаться только в безопасных, оборудованных пляжах. На территории республики их 76, список предоставлен на сайте ведомства.
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