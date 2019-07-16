Фото: pxhere.com
В Якутии на реке Лена утонули семь человек
16 июля, 16:19Происшествия
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В понедельник в Республике Саха (Якутия) на реке Лена около острова Пономарев во время купания утонули семь человек.
Люди отдыхали на несанкционированном пляже. Об этом информирует RNS.
По версии следствия, группа отдыхающих оставила без присмотра детей. В итоге трое несовершеннолетних в возрасте четырех, пяти и семи лет утонули. Спасать детей бросились четверо отдыхавших на пляже мужчин. Все они также погибли.
Тела утонувших уже достали из реки. Их личности установлены.
По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха по взаимодействию со СМИ Надежды Дворецкой, из-за большого числа жертв для расследования происшествия было принято решение создать следственно-оперативную группу из четырех следователей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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