В Якутии на реке Лена утонули семь человек

Люди отдыхали на несанкционированном пляже. Об этом информирует RNS.

По версии следствия, группа отдыхающих оставила без присмотра детей. В итоге трое несовершеннолетних в возрасте четырех, пяти и семи лет утонули. Спасать детей бросились четверо отдыхавших на пляже мужчин. Все они также погибли.

Тела утонувших уже достали из реки. Их личности установлены.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха по взаимодействию со СМИ Надежды Дворецкой, из-за большого числа жертв для расследования происшествия было принято решение создать следственно-оперативную группу из четырех следователей.