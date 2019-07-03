В Башкирии продолжат идти дожди и сильные ливни

Ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, местами сильные, а по востоку очень сильные. Пройдут сильные ливни, в западных районах небольшие дожди, локально грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°, днем +17+22°, по югу до +25°. На автодорогах ночью и утром местами туман 500 метров и менее, днем дымка 1-2 км.