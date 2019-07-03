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Posted 3 июля 2019, 05:09

Published 3 июля 2019, 05:09

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Башкирии продолжат идти дожди и сильные ливни

В Башкирии продолжат идти дожди и сильные ливни

3 июля 2019, 05:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Сегодня, 3 июля, в восточных районах Башкирии сохранятся очень сильные дожди и сильные ливни.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, местами сильные, а по востоку очень сильные. Пройдут сильные ливни, в западных районах небольшие дожди, локально грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°, днем +17+22°, по югу до +25°. На автодорогах ночью и утром местами туман 500 метров и менее, днем дымка 1-2 км.

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#Злата Зукович#Общество#Новости
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