В первые дни июля в Башкирии пройдут сильные ливни

Ухудшение погоды ожидается до 20 часов 2 июля: грозы, сильные осадки, порывистый ветер до 17 м/сек.

Погода днем не выше +17, +22; ночью до +10, +15 градусов.

Год назад, 2 июля 2018 года погода в Уфе была жаркой: +24, +31 градуса