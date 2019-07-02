В первые дни июля в Башкирии пройдут сильные ливни
2 июля, 10:26ОбществоЛилия КлюковскаяФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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О шторме предупреждает МЧС республики.
Ухудшение погоды ожидается до 20 часов 2 июля: грозы, сильные осадки, порывистый ветер до 17 м/сек.
Погода днем не выше +17, +22; ночью до +10, +15 градусов.
Год назад, 2 июля 2018 года погода в Уфе была жаркой: +24, +31 градуса
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