В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра и сильные ливни - МЧС
1 июля, 18:30ОбществоЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг 1Mi
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Температура воздуха ночью опустится до +11°.
Сегодня, 1 июля, ожидается шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Вечером пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Локально ожидаются также ливни и град.
Температура воздуха ночью 11-16°, по югу до 21°, днем 20-25°, по юго-востоку до 30°. На автодорогах местами ухудшение видимости в явлениях 500-1000 метров.
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