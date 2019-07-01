В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра и сильные ливни - МЧС

Сегодня, 1 июля, ожидается шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Вечером пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Локально ожидаются также ливни и град.