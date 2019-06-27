В Башкирии за пять месяцев внешнеторговый оборот упал на 15 процентов

Posted 27 июня 2019, 12:02
Published 27 июня 2019, 12:02
Modified 17 октября 2022, 19:59
Updated 17 октября 2022, 19:59
Внешнеторговый оборот Башкирии за пять месяцев текущего года сократился на 15 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составил 1,73 миллиардов долларов, сообщил начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин на пресс-конференции в «Интерфакс».
Доля экспорта превысила 1,44 миллиардов, импорт — 283,7 миллиона.
По прогнозам экспертов, объем товарооборота возрастет с началом реализации и развитием в республике инвестиционных проектов.
В товарной структуре экспорта преобладали минеральное сырье — 52 процента от общего объема, продукция химической промышленности — 17,8 процента машиностроительная продукция — 21,6 процента.
Торговыми партнерами республики в январе-мае 2019 года являлась 101 страна. Крупнейшие из стран-экспортеров: Латвия (21,4%), Китай (20,4%), Белоруссия (8,6%), Финляндия (7%) и Нидерланды (6,3%). Основными импортерами стали Китай (30%), США (9%).