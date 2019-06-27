mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июня 2019, 12:02

Published 27 июня 2019, 12:02

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

В Башкирии за пять месяцев внешнеторговый оборот упал на 15 процентов

В Башкирии за пять месяцев внешнеторговый оборот упал на 15 процентов

27 июня 2019, 12:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Данные предоставил начальник Башкортостанской таможни.

Внешнеторговый оборот Башкирии за пять месяцев текущего года сократился на 15 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составил 1,73 миллиардов долларов, сообщил начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин на пресс-конференции в «Интерфакс».

Доля экспорта превысила 1,44 миллиардов, импорт — 283,7 миллиона.

По прогнозам экспертов, объем товарооборота возрастет с началом реализации и развитием в республике инвестиционных проектов.

В товарной структуре экспорта преобладали минеральное сырье — 52 процента от общего объема, продукция химической промышленности — 17,8 процента машиностроительная продукция — 21,6 процента.

Торговыми партнерами республики в январе-мае 2019 года являлась 101 страна. Крупнейшие из стран-экспортеров: Латвия (21,4%), Китай (20,4%), Белоруссия (8,6%), Финляндия (7%) и Нидерланды (6,3%). Основными импортерами стали Китай (30%), США (9%).

Материалы по теме
Внешнеторговый оборот Башкирии сократился на 20 процентовВнешнеторговый оборот Башкирии сократился на 20 процентовВ 2018 году внешнеторговый оборот Башкирии вырос до 5,3 млрд долларов
#Злата Зукович#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика