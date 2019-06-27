В Башкирии за пять месяцев внешнеторговый оборот упал на 15 процентов

Внешнеторговый оборот Башкирии за пять месяцев текущего года сократился на 15 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составил 1,73 миллиардов долларов, сообщил начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин на пресс-конференции в «Интерфакс».