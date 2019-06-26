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Posted 26 июня 2019, 06:25

Published 26 июня 2019, 06:25

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

В Уфе улицу Сипайловскую отремонтируют за 145 миллионов рублей

В Уфе улицу Сипайловскую отремонтируют за 145 миллионов рублей

26 июня 2019, 06:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Работы должны быть завершены до 20 сентября текущего года.

Два километра улицы Сипайловской в Уфе отремонтируют за 145,518 миллионов рублей, сообщили на сайте госзакупок.

Ремонтировать будут участок от перекрестка с Жукова и Чудской. Улица соединяет Менделеева с частным сектором в Сипайлово. Ремонт, который проведет «Башкиравтодор», будет заключаться в следующем: снятие деформированного асфальтобетонного покрытия дороги, замена на новое, установка металлических ограждений и 24 чугунных люков с наращиванием горловин колодцев. Пятилетняя гарантия на нижний слой покрытия, на верхний — четыре года, на люки — три. На участке планируется разметка на основе термопластика со сроком гарантии полгода.

Вторым участником был «ГП Дорстрой-Уфа», которое намеревалось исполнить контракт по начальной цене.

Работы должны быть завершены до 20 сентября текущего года.

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#Злата Зукович#Город#Новости
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