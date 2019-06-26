В Уфе улицу Сипайловскую отремонтируют за 145 миллионов рублей

Ремонтировать будут участок от перекрестка с Жукова и Чудской. Улица соединяет Менделеева с частным сектором в Сипайлово. Ремонт, который проведет «Башкиравтодор», будет заключаться в следующем: снятие деформированного асфальтобетонного покрытия дороги, замена на новое, установка металлических ограждений и 24 чугунных люков с наращиванием горловин колодцев. Пятилетняя гарантия на нижний слой покрытия, на верхний — четыре года, на люки — три. На участке планируется разметка на основе термопластика со сроком гарантии полгода.