В Уфе пять улиц перекроют из-за капитального ремонта

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Об этом сообщили в мэрии города.
Движение транспорта будет ограничено на половине проезжей части улицы Уфимское шоссе, по улицам Караидельской, Тамбовской, Чернышевского будет полное поквартальное перекрытие.
Перекрытие улиц связано с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и только при благоприятных погодных условиях. На всех ремонтных участках уставлены ограждения, информационные щиты, знаки, сигнальные фонари.
В мэрии Уфы в связи с работами принесли извинения автомобилистам и посоветовали им заранее выбирать альтернативные пути маршрута.
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