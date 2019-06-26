В Башкирии за сутки сгорело 7 гектаров леса

Posted 26 июня 2019, 06:03
Published 26 июня 2019, 06:03
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
За 25 июня в республике зарегистрировано четыре очага природных пожаров на общей площади 7,03 гектаров. Сейчас горят два лесных участка на общей площади 4,9 гектаров.
Крупный очаг в 3,2 гектаров находится в Хайбуллинском районе. 1,7 гектаров леса горит в Бурзянском районе.
Всего в 2019 году с начала пожароопасного периода в Башкирии возникло 127 очагов природных пожаров (94 гектара по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) на общей площади 1671,174 гектаров (739,74 гектаров в 2018 году).
Сегодня, 26 июня, по республике прогнозируются 2, местами 3, 4 классы пожароопасности.