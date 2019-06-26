mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2019, 06:03

Published 26 июня 2019, 06:03

Modified 17 октября 2022, 19:58

Updated 17 октября 2022, 19:58

В Башкирии за сутки сгорело 7 гектаров леса

В Башкирии за сутки сгорело 7 гектаров леса

26 июня 2019, 06:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

За 25 июня в республике зарегистрировано четыре очага природных пожаров на общей площади 7,03 гектаров. Сейчас горят два лесных участка на общей площади 4,9 гектаров.

Крупный очаг в 3,2 гектаров находится в Хайбуллинском районе. 1,7 гектаров леса горит в Бурзянском районе.

Всего в 2019 году с начала пожароопасного периода в Башкирии возникло 127 очагов природных пожаров (94 гектара по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) на общей площади 1671,174 гектаров (739,74 гектаров в 2018 году).

Сегодня, 26 июня, по республике прогнозируются 2, местами 3, 4 классы пожароопасности.

Материалы по теме
В Башкирии за сутки произошло три лесных пожараВ Башкирии к борьбе с лесными и другими пожарами привлекут детей
#Происшествия#Новости#Лесные пожары#ЧП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика