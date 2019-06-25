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Posted 25 июня 2019, 08:33

Published 25 июня 2019, 08:33

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Башкирии 28-летний мужчина пырнул двух отдыхающих ножом

В Башкирии 28-летний мужчина пырнул двух отдыхающих ножом

25 июня 2019, 08:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Конфликт завязался на берегу пруда.

28-летний житель деревни Князь-Елга Илишевского района в ходе затянувшейся ссоры пырнул ножом двух молодых людей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В центральную районную больницу обратились двое молодых людей с ножевыми ранениями.

Пребывая на отдыхе на берегу пруда около деревни Князь-Елга между молодыми людьми и соседней компанией завязалась словесная перепалка. После последовала драка - один из участников, достав из своей машины нож, нанес ранения двум своим оппонентам.

В течение суток после конфликта следственно-оперативной группа установила личность нападавшего. Подозреваемый в состоянии сильного алкогольного опьянения был задержан.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Кармаскалинском районе 47-летний местный житель, страдающий параноидной шизофренией, устроил кровавую резню и убил трех человек. Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

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#Злата Зукович#Происшествия#Новости
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