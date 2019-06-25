В Башкирии 28-летний мужчина пырнул двух отдыхающих ножом

Posted 25 июня 2019, 08:33
Published 25 июня 2019, 08:33
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
28-летний житель деревни Князь-Елга Илишевского района в ходе затянувшейся ссоры пырнул ножом двух молодых людей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
В центральную районную больницу обратились двое молодых людей с ножевыми ранениями.
Пребывая на отдыхе на берегу пруда около деревни Князь-Елга между молодыми людьми и соседней компанией завязалась словесная перепалка. После последовала драка - один из участников, достав из своей машины нож, нанес ранения двум своим оппонентам.
В течение суток после конфликта следственно-оперативной группа установила личность нападавшего. Подозреваемый в состоянии сильного алкогольного опьянения был задержан.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее в Кармаскалинском районе 47-летний местный житель, страдающий параноидной шизофренией, устроил кровавую резню и убил трех человек. Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.