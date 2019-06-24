Жертва нападения психбольного в Башкирии находится в тяжелом состоянии

Posted 24 июня 2019, 10:33
Published 24 июня 2019, 10:33
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
Четвертая и единственная выжившая жертва нападения 47-летнего мужчины находится в Центральной районной больнице Кармаскалинского района. После операции состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Один из четверых жертв получил ножом в шею, когда со своим дядей Фанилем Юнусовым пытались остановить убийцу. Мужчина находится на искусственном дыхании.
- Соседа этого я знал, но что он был больным – не знал. У меня вопрос вот – он, оказывается, два года на лечение не ходил, почему врачи не приезжали сюда? Раз на учете стоит, врачи же должны следить, - рассказал его дядя Фаниль Юнусов «Вести-Башкортостан».
Напомним, накануне в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района 47-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, убил свою сестру, а также двух пенсионеров по соседству. Когда полицейские пытались его остановить, он пытался напасть на них. В итоге, им пришлось ранить его выстрелом в ногу. Мужчина в дальнейшем скончался от полученных ран.
Позже выяснилось, что напавший на односельчан мужчина состоял на учете у психиатра и страдал от параноидальной шизофрении.