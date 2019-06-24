mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2019, 10:33

Published 24 июня 2019, 10:33

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Жертва нападения психбольного в Башкирии находится в тяжелом состоянии

Жертва нападения психбольного в Башкирии находится в тяжелом состоянии

24 июня 2019, 10:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчину госпитализировали и прооперировали, сообщает «РИА Новости».

Четвертая и единственная выжившая жертва нападения 47-летнего мужчины находится в Центральной районной больнице Кармаскалинского района. После операции состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Один из четверых жертв получил ножом в шею, когда со своим дядей Фанилем Юнусовым пытались остановить убийцу. Мужчина находится на искусственном дыхании.

- Соседа этого я знал, но что он был больным – не знал. У меня вопрос вот – он, оказывается, два года на лечение не ходил, почему врачи не приезжали сюда? Раз на учете стоит, врачи же должны следить, - рассказал его дядя Фаниль Юнусов «Вести-Башкортостан».

Напомним, накануне в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района 47-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, убил свою сестру, а также двух пенсионеров по соседству. Когда полицейские пытались его остановить, он пытался напасть на них. В итоге, им пришлось ранить его выстрелом в ногу. Мужчина в дальнейшем скончался от полученных ран.

Позже выяснилось, что напавший на односельчан мужчина состоял на учете у психиатра и страдал от параноидальной шизофрении.

Материалы по теме
На всю голову: Башкирия попала в печальный ТОП-20 психического здоровья регионов РФВ Башкирии 47-летний мужчина устроил кровавую резню в деревне: погибли троеМужчина, устроивший тройное убийство в Башкирии, был психически болен
#Минзаля Аскарова#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика