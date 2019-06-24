Жертва нападения психбольного в Башкирии находится в тяжелом состоянии

- Соседа этого я знал, но что он был больным – не знал. У меня вопрос вот – он, оказывается, два года на лечение не ходил, почему врачи не приезжали сюда? Раз на учете стоит, врачи же должны следить, - рассказал его дядя Фаниль Юнусов «Вести-Башкортостан».