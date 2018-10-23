На всю голову: Башкирия попала в печальный ТОП-20 психического здоровья регионов РФ

Признаемся честно: обратиться с вопросами к психиатру нас побудили вовсе не проблемы со своим здоровьем, а тревога за земляков. Дело в том, что в последнее время при подготовке публикаций мы то и дело стали задумываться о необходимости обратиться по тому или иному поводу за консультацией к психиатру – то преступление слишком чудовищное, то реакция у героев наших материалов на события бывает странной. Помочь разобраться мы попросили врача-психиатра, психотерапевта клиники «Будь здоров» Наталью Шестакову, которая возглавляет региональное отделение Российской психотерапевтической ассоциации.

Психика Отечества в опасности

- Совсем недавно всю страну потрясла трагедия в Керчи, где подросток расстрелял студентов. Полгода назад похожее ЧП произошло и у нас в Башкирии, в городе Стерлитамаке, правда, не с такими ужасными последствиями. И в той, и в другой ситуациях многие комментаторы сошлись во мнении, что истоки происшедшего следует искать в семьях ребят, напавших с оружием на своих сверстников. Как вы считаете, справедливо ли такое мнение?

- Да, к сожалению, такие трагедии стали повторяться с пугающей регулярностью. Безусловно, в этих случаях следует говорить о влиянии родителей на формирующуюся психику ребенка в том смысле, что, общаясь с родителями, ребенок как губка впитывает их эмоциональные реакции, формы поведения, привычки. Каждому ребенку необходима безоговорочная любовь матери и направляющие действия отца. Отец ответственен за социализацию, он показывает мир. Такова идеальная картина воспитания. Однако даже самые любящие родители могут передать ребенку неприспособленность к жизненным ситуациям в большей или меньшей степени. Поэтому в деструктивных обстоятельствах у подростков могут развиться всевозможные психические расстройства – от невротических до пограничных, которые в разных ситуациях могут обернуться трагедиями.

- Наталья, а в целом как можно сегодня охарактеризовать психическое здоровье среднестатистического россиянина? Существует ли официальная статистика на эту тему?

- Понятие «психическое здоровье» имеет широкий смысл. Психически здоровым считается человек, который способен адаптироваться к изменяющимся жизненным обстоятельствам, продуктивно работает, успешно противостоит стрессам. Много ли сегодня таких людей?

По данным ВОЗ, каждый четвертый житель Земли в той или иной степени страдает психическим заболеванием. 52% переживают пограничные расстройства. Самое распространенное из них – депрессия, ей подвержены в мире в среднем около 300 млн.человек. К 2020 году, по мнению экспертов, депрессивное расстройство может занять лидирующие позиции среди заболеваний, влекущих длительную нетрудоспособность человека. В России депрессией страдают 26% женщин и 12% мужчин. Также, по данным ВОЗ, в год в мире свыше 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, причем среди людей в возрасте 15-29 лет такой исход жизни является второй по массовости причиной смерти.

- Житель Башкирии отличается чем-то от среднестатистического россиянина в плане психического здоровья? Вот у нас, к примеру, медики определили едва ли не мировой очаг геморрагической лихорадки. А как с психиатрией?

- В Башкирии не самая тревожная ситуация в этом плане. В Башкирии, по данным за 2017 год, было зарегистрировано 3402 душевнобольных на 100 тысяч человек. Такие данные приводит сайт «Здравком», опубликовавший психическую карту России. Это 11 место среди 85 субъектов страны. На первом месте в этом тревожном рейтинге стоит Алтайский край, а на последнем – Чечня. Притом та же Москва, которая является лидером по абсолютному числу выявленных душевнобольных, при пересчете на сто тысяч населения заняла лишь пятое место с конца рейтинга. Отметим, что эти данные справедливо будет считать не столько показателем психического здоровья, сколько результатом работы психиатрической службы. На самом же деле людей с психическими отклонениями в регионах наверняка больше.

- Ну, а кто более здоров, с точки зрения психиатрии, – житель города или деревни?

- С точки зрения психиатрии, более здоровы жители деревни, нежели горожане. Я отмечала это и на собственной практике – при переезде в сельскую местность у моих пациентов улучшалось психическое состояние. Ремиссия – то есть светлые промежутки в течение психического заболевания - становились продолжительнее, обострения быстрее поддавались лечению. Сказывалось целебное воздействие близости к природе.

- Как-то довелось присутствовать на личном приеме граждан представителем МВД. Были несколько визитеров, которые на полном серьезе рассказывали, как за ними следят неизвестные, как им вредят соседи, устраивают смертоносные ловушки и т.д. Позднее, когда они ушли, представитель силового ведомства пояснил, что такие обращения от населения в органы правопорядка поступают постоянно.

И это явление специалисты тоже считают своего рода косвенным показателем психической нестабильности в обществе. Может быть, это связано, с тем, что медицинская помощь в сфере охраны психического здоровья не очень доступна?

- Не могу с вами полностью согласиться. Тут может играть роль отсутствие у россиян привычки пользоваться услугами как психотерапевтов, так и психиатров. При этом у нас в Башкирии в городах имеются диспансерные отделения в структуре психиатрических больниц, где прием ведут участковые психиатры посменно. Попасть к врачу можно без предварительной записи в порядке очереди. В районах республики на базе каждой ЦРБ (центральной районной больницы) тоже принимают районные психиатры.

Жаль, конечно, что теперь нет психиатров и психотерапевтов в каждой поликлинике общего профиля, как это было раньше. Но, возможно, в этом плане что-то может измениться в лучшую сторону. По крайней мере, недавно, буквально накануне дня психического здоровья, который отмечался 10 октября, генеральный директор Института Сербского Зураб Кекелидзе предложил вернуть психиатров в штатное расписание поликлинического звена. Другое дело, что укомплектованность кадрами недостаточна и составляет всего 40-45%, поэтому достаточно времени уйдет на подготовку врачей.

- Вопрос в тему: недавно руководство станции скорой помощи в Уфе пыталось сократить психиатрические бригады якобы из-за недостатка финансирования, но после ряда публикаций в СМИ средства сразу нашлись. Характерно ли такое положение дел для всей психиатрии - недостаток средств, медикаментов, врачей?

- Видите ли, в последнее время в медицине сплошь и рядом всё и повсюду стараются сократить. Затем через некоторое время в лучшем случае возвращаются к прежним условиям и стандартам. Я к этому отношусь негативно – на каждую организацию и реорганизацию затрачиваются средства и время, и каждый раз она оказывается шагом назад или в сторону, затрудняет и задерживает развитие. Попытки экономить на здоровье населения, конечно, характеризуют авторов подобных реформ с плохой стороны.

Больные и не лечатся

- Если обратиться к классике, то одно из наиболее красочных описаний обстановки в психиатрической лечебнице есть в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», когда в клинику принудительно помещают поэта Ивана Бездомного, который встречает там гениального Мастера. А в наше время возможна необоснованная госпитализация по психиатрическим причинам? Если да, то почему так происходит?

- В Законе о психиатрической помощи прописано, что каждый психиатр имеет право на собственное заключение. Возможно, я открою кому-то тайну, но психиатрический диагноз по большому счету субъективен, так как зависит не только от профессиональной подготовки врача, но и от того, насколько он разбирается в многообразных сферах жизни, а также от отношения психиатра к различным явлениям. Здесь имеет значение, насколько психиатр способен проникаться переживаниями другого человека, учитывать культуральные различия. При этом известно, что московские психиатры легче ставят диагноз «шизофрения», чем питерские. Но! Когда дело доходит до вопросов госпитализации, этот вопрос требует самого серьезного подхода.

Направление на госпитализацию дает один специалист, а рассматривают ее необходимость и обоснованность врачи стационара, чаще всего комиссионно. Мало кто из пациентов ложится на лечение в психиатрическую клинику добровольно. Вопрос о принудительной госпитализации по закону рассматривает суд, он дает добро или отказывает. Мне сложно комментировать логику судей, у которых нет специального образования, но таков закон. Если же вы имели в виду в вашем вопросе, что абсолютно здорового человека могут госпитализировать в психиатрический стационар…

- Да! Именно это!

- Я уверена, что подобное исключено. За время работы психиатром (а это 21 год!) я не была свидетелем подобных прецедентов. Бывает, что родственники, заинтересованные по тем или иным причинам в помещении неугодного родного человека в психиатрическую больницу, преувеличивают детали его неправильного поведения. Однако любой профессионал самостоятельно или с помощью коллег всегда разберется в такого рода интригах.

- Каковы сегодня условия содержания психически больных людей в стационарах?

- То, что касается Республиканской психиатрической больницы №1, могу сказать, что содержание психических больных там организовано на высоком уровне. Это новейшая современная многопрофильная клиника, одна из крупнейших в РФ. На территории и в отделениях всегда уютно и чисто. Перед разговором с вами я как раз смотрела отзывы о ней на сайте prodoctorov.ru – большая часть пользователей отмечают доброжелательное отношение персонала и высокую квалификацию докторов. Сейчас ведь ничего не скроешь, время интернета.

- А как обстоят дела с социализацией и адаптацией пациентов психиатрических клиник после выписки? Насколько быстро люди возвращаются к нормальной жизни, есть ли для этого соответствующие условия?

- Вот с социализацией и адаптацией пациентов дела обстоят хуже, чем с лечением. Что мы имеем? Медико -социальные экспертные комиссии, определяющие степень утраты трудоспособности. Также существует общество инвалидов, куда могут обратиться, в том числе, и психически больные или их близкие, там им могут предложить посильную работу. При диспансерных отделениях еще предусмотрены социальные работники, помогающие решить некоторые проблемы наших больных. Ну, и мы, участковые психиатры можем поддержать пациентов на амбулаторном приеме беседой, а также обеспечивать их поддерживающей терапией. Ранее при Республиканской психиатрической больнице действовало лечебно-профилактическое учреждение, где больные также могли заниматься трудотерапией, например, швейным делом, рисованием или иным творчеством. Но сейчас данный вид деятельности сокращен. Находясь на лечении в стационаре, пациенты, конечно, посещают подобные мероприятия, но после выписки зачастую организуют свой досуг самостоятельно или с помощью родственников.

О «божественной энергии» без прикрас

- Как вы оцениваете повальное увлечение разными психологическими техниками, книгами, курсами, циркулирующими по соцсетям? Опасно ли такое явление как громко именуемые методики саморазвития и самосовершенствования от «доктора Норбекова»?

- По большому счету к самосовершенствованию я отношусь нормально. Но при этом нужно понимать, что источники информации и методики должны быть рекомендованы министерством образования и/или здравоохранения. Вот, например, тот же упомянутый вами Норбеков позиционирует себя как доктор психологии, педагогики и философии, но в нашей стране таких квалификаций нет. Есть доктора психологических, педагогических и философских наук. Более того, каким-то волшебным образом у данного специалиста в его списке регалий звание «доктор наук» сочетается с титулом «хранителя духовных знаний», а еще он суфий, гарантирующий исцеление. В общем, в итоге получается путаница, которая не может не настораживать.

- А что вы скажете о тета-хилерах? Как, по-вашему, не пора ли их уже наконец-то хотя бы отнести к сектам, чтобы остановить вредное влияние на людей?

- Тета-хилеры, заполонившие уфимское пространство в последнее время, сообщают, что они «торгуют божественной энергией». Данный вид деятельности не лицензируется, поэтому, соответственно, и не контролируется! Я считаю, что это явные мошенники, пользующиеся тяжелыми жизненными ситуациями людей и зарабатывающие на чужом горе. Конечно, они приносят вред, когда человеку, нуждающемуся в квалифицированной медицинской помощи, предлагают некое псевдоисцеления, тем самым упуская драгоценное время.

- К сожалению, известно немало примеров, когда люди увлекались подобными вещами и сходили с ума. Это всё действительно так чревато?

- Да, такое возможно. Но причиной расстройства психики будет в данном случае не столько непосредственно воздействие различных псевдометодик, сколько собственное состояние их жертв, имевших ранее предрасположенность к таким недугам. Общение с «гуру» становится провокацией для их психики. С другой стороны, справедливо будет сказать, что каждый человек должен осознавать меру ответственности при выборе того или иного занятия. Необходимо не стесняться и спрашивать у новоявленных «наставников» и «учителей» дипломы и иные документы об образовании, регулярно подтверждающие квалификацию.

- В последние 2-3 года в Башкирии произошли громкие суды над представителями разных деструктивных сект – например, суд над лидером псевдорелигиозной секты «Орда», в которой людей лечили, в том числе, и плетью. А что же стало с их бывшими адептами? Возможно ли их полноценное возвращение к нормальной жизни?

- В моей врачебной практике была одна пациентка, которая вернулась к нормальной жизни после долгого пребывания в секте. Но это было скорее счастливое стечение обстоятельств – она встретила мужчину, который полюбил ее и предпринял активные меры для ее исцеления. Через года она призналась, что ее все еще периодически атакует страх за то, что ее демарш из секты может негативно сказаться на родных.

- А подростки? 20 лет назад они уходили к кришнаитам, а сейчас примыкают к другим движениям. Колумбайн, с которого мы начали беседу, когда расстрел учеников в школе возводится в культ, - это один из жутких вариантов подростковых увлечений и маний.

- Что касается подростков, то здесь есть несколько аспектов проблемы. Их могут подтолкнуть к таким опасным увлечениям разные причины. Это могут быть как конфликтные ситуации в семье и школе, усугубленные ощущением одиночества, так и результаты воспитания по принципу «ты особенный ребенок, не такой как все».

Навязанная подростку извне тема поиска смысла жизни и себя без осторожного и умелого руководства со стороны взрослого наставника может принять такие уродливые формы, как тот же колумбайн! Что значит для подростка «найти себя»? Вы когда-нибудь задумывались над этим? На мой взгляд, поиски себя – это формирование мировоззрения, умение отстаивать свою точку зрения, исследование норм и правил, проверка их на прочность. Но подростки могут считать иначе и самоутверждаться подчас чудовищными способами. Здесь важно, чтобы у них был доверительный контакт с взрослыми.

- А как вы расцениваете самостоятельное употребление транквилизаторов, успокоительных? Их реклама встречается на каждом шагу.

- Однозначно самостоятельное употребление транквилизаторов должно быть под запретом, сейчас их можно купить только по рецепту врача. Рекламируются, как я заметила, два препарата. Один из них растительного происхождения, а второй - небензодиазепинового ряда и поэтому не вызывает привыкания и не оказывает влияния на потенциально опасные виды деятельности.

Скандалы, интриги, расследования…

- Недавно вы для нашей публикации комментировали семейный конфликт женщины и ее родителей из-за квартиры. Давайте еще раз попробуем проговорить важный момент: можно ли распознать в толпе или среди знакомых опасного сумасшедшего и как выжить при встрече с ним лицом к лицу?

- Человек, заявляющий о прямых угрозах, также является потенциально опасным. Недавно пациентка рассказывала мне о случае в маршрутке. На остановке в салон заглянул мужчина, спросил, есть ли свободные места, получил отрицательный ответ, однако зашел внутрь. Через минуту он заявил, что если ему не освободят место, он начнет поднимать других пассажиров насильно. Опасен ли этот человек?

Скорее всего, да. Болен ли он? Неизвестно. Одна из пассажирок молча уступила ему место, после чего напряженная обстановка разрядилась. Какие косвенные указания могли бы говорить о возможном психическом неблагополучии такого пассажира? Это крайне неопрятный вид, запах немытого тела, разговор вслух с самим собой, чрезмерно неадекватное эмоциональное реагирование. Как выжить рядом с таким человеком? Не обострять конфликтную ситуацию, а при первой возможности отойти от него как можно дальше или даже убежать.

- Почему в СМИ наиболее популярными являются новости про смерть, убийства и прочие криминальные происшествия? Они срывают рекордные лайки и репосты. СМИ спешат распиарить эти новости по соцсетям, чтобы повысить посещаемость своих ресурсов. Но ведь тем самым могут быть достигнуты и опасные последствия – вплоть до провоцирования маньяков и т.д. Оцените это явление.

- Причин популярности такого рода информации у читателей может быть несколько. Например, читая такого рода новости или просматривая будоражащие адреналин видеоролики, человек может подсознательно бороться с собственным страхом смерти. Когда человек находится в состоянии психологического благополучия, этот страх неактуален, а вот в состоянии невроза страх может проявляться по-разному, в том числе, и через агрессию. Так что рекордные лайки и репосты криминальных новостей лишний раз подтверждают повышенную невротизацию нашего общества.

- В таком случае посоветуйте, как современному человеку не сойти с ума в плотном потоке информации, оставаясь при этом в повестке дня?

- Чтобы не сойти с ума, есть простой совет: необходимо дозировать поток информации. Достаточно один раз в день ознакомиться с новостями, а остальное время лучше активно заниматься спортом, посещать культурные мероприятия, общаться с родными и близкими, высыпаться, употреблять в пищу больше овощей, фруктов, пить чистую воду. В предотвращении кризисных состояний большое значение имеет воспитываемое с детства, а также в течение всей жизни умение противостоять невзгодам. Оказавшись в трудной ситуации, лучше смотреть в будущее, а не в прошлое. Человек должен понимать, что любую проблему можно решить. Необходимо подумать, как можно изменить свою жизнь, ведь пока мы бездействуем, проблема не решается. Поэтому лучше действовать, чем сидеть и ждать. Большинство людей знают, что им необходимо сделать для изменения своей жизни, но зачастую, кроме мыслей об этом, ничего не предпринимают. В результате это и сводит их с ума, и люди остаются там, где были первоначально – в своих душевных страданиях.

- Говорят, у каждого психиатра есть любимый анекдот про свою профессию. У вас тоже? Если есть, поделитесь, пожалуйста, так сказать, чтобы разрядить обстановку после такого серьезного разговора.

- Есть у меня такой анекдот «в заначке», да. Расскажу.

Старый психиатр рассказывает молодому:

- Был у меня один больной с манией величия. Как-то раз хотел он совершить суицид, но... именно мания величия его и спасла.

- Я понял: он, наверное, подумал, что такому «важному человеку», как он, негоже {Роскомнадзор - причина самоубийства}.

- Нет, просто он {Роскомнадзор} на 15 см выше собственной головы.