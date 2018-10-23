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На всю голову: Башкирия попала в печальный ТОП-20 психического здоровья регионов РФ
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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На всю голову: Башкирия попала в печальный ТОП-20 психического здоровья регионов РФ

Сегодня, 10:33ОбществоМарат Гареев, Татьяна МайороваФото: Артур Салимов.
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