Башкирскую содовую компанию оштрафовали за травму рабочего на полмиллиона

Posted 24 июня 2019, 12:47
Published 24 июня 2019, 12:47
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
Инцидент произошел три дня назад. Мужчина занимался ремонтом топки сушилки и на него неожиданно обрушилась кирпичная кладка. Рабочий оказался в городской больнице, где врачи сообщили, что у него компрессионный перелом позвоночника.
Сотрудникам Гострудинспекции республики удалось выяснить, что несчастный случай произошел по вине работодателя – причиной стали нарушения в организации работ и в технологическом процессе.
Компания должна заплатить 500 тысяч рублей штрафа.
Напомним, с начала года в Башкирии 22 человека погибли на рабочем месте, а 29 получили тяжелую травму.