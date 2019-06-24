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Posted 24 июня 2019, 12:47

Published 24 июня 2019, 12:47

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Башкирскую содовую компанию оштрафовали за травму рабочего на полмиллиона

Башкирскую содовую компанию оштрафовали за травму рабочего на полмиллиона

24 июня 2019, 12:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На мужчину обрушилась кирпичная кладка.

Инцидент произошел три дня назад. Мужчина занимался ремонтом топки сушилки и на него неожиданно обрушилась кирпичная кладка. Рабочий оказался в городской больнице, где врачи сообщили, что у него компрессионный перелом позвоночника.

Сотрудникам Гострудинспекции республики удалось выяснить, что несчастный случай произошел по вине работодателя – причиной стали нарушения в организации работ и в технологическом процессе.

Компания должна заплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Напомним, с начала года в Башкирии 22 человека погибли на рабочем месте, а 29 получили тяжелую травму.

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#Минзаля Аскарова#Экономика#Новости
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