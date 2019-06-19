В Уфе над спектаклем по пьесе Горького работает постановочная группа из Петербурга

Пьеса «Зыковы» о вырождении богатой купеческой семьи написана Максимом Горьким в 1912 году, в период глубокой депрессии всех слоев русского общества. Впервые поставлена в Петрограде в 1918 году. «Зыковы», в отличие от других пьес Горького, ставятся в театрах нечасто.