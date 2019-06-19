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Posted 19 июня 2019, 11:18

Published 19 июня 2019, 11:18

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Уфе над спектаклем по пьесе Горького работает постановочная группа из Петербурга

В Уфе над спектаклем по пьесе Горького работает постановочная группа из Петербурга

19 июня 2019, 11:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
27 и 28 июня в Русском драмтеатре пройдут предпремьерные показы спектакля «Зыковы» по пьесе Максима Горького.

Как сообщает пресс-служба театра, над премьерой работает постановочная группа из Санкт-Петербурга. В частности, впервые в Русдрам приглашен режиссер-постановщик Драматического театра на Васильевском (СПб) и главный режиссер Русского драматического театра «Мастеровые» (Набережные Челны) Денис Хуснияров.

Главные роли в спектакли исполняют заслуженный артист РФ b народный артист РБ Александр Федеряев, народная артистка РБ Ольга Лопухова, заслуженные артисты РБ Тимур Гарипов, Сергей Басов и Николай Рихтер.

Пьеса «Зыковы» о вырождении богатой купеческой семьи написана Максимом Горьким в 1912 году, в период глубокой депрессии всех слоев русского общества. Впервые поставлена в Петрограде в 1918 году. «Зыковы», в отличие от других пьес Горького, ставятся в театрах нечасто.

#Андрей Королев#Культура#Новости#Театр#Искусство
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