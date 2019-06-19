В Уфе над спектаклем по пьесе Горького работает постановочная группа из Петербурга

Posted 19 июня 2019, 11:18
Published 19 июня 2019, 11:18
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
Как сообщает пресс-служба театра, над премьерой работает постановочная группа из Санкт-Петербурга. В частности, впервые в Русдрам приглашен режиссер-постановщик Драматического театра на Васильевском (СПб) и главный режиссер Русского драматического театра «Мастеровые» (Набережные Челны) Денис Хуснияров.
Главные роли в спектакли исполняют заслуженный артист РФ b народный артист РБ Александр Федеряев, народная артистка РБ Ольга Лопухова, заслуженные артисты РБ Тимур Гарипов, Сергей Басов и Николай Рихтер.
Пьеса «Зыковы» о вырождении богатой купеческой семьи написана Максимом Горьким в 1912 году, в период глубокой депрессии всех слоев русского общества. Впервые поставлена в Петрограде в 1918 году. «Зыковы», в отличие от других пьес Горького, ставятся в театрах нечасто.