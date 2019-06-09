Чиновник из Башкирии: совместная работа с Минстроем может обогатить обе стороны

В отличие от Москвы, где в программу реновации попали пятиэтажные хрущевки и 9-этажные здания советской постройки, в Уфе речь идет о расселении и сносе за счет частных инвесторов около 500 домов не выше 2-3 этажей, в основном расположенных в Затоне и Черниковке.