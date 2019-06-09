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Posted 9 июня 2019, 05:24

Published 9 июня 2019, 05:24

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Чиновник из Башкирии: совместная работа с Минстроем может обогатить обе стороны

9 июня 2019, 05:24
Фото: Артур Салимов/Мксет
Делегация из Башкирии посетила Минстрой Подмосковья

Руководитель делегации, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Артем Ковшов отметил, что по ключевым направлениям — строительству бюджетных объектов, расселению аварийного жилья — в контакте с сотрудниками Минстроя Московской области удалось выработать основные принципы совместной эффективной работы.

«Нам полезен опыт вашего региона. Мы также начинаем внедрение информационных технологий, принята дорожная карта. Поэтому совместная работа в этом направлении может обогатить обе стороны», — сказал глава делегации Республики Башкортостан.

Напомним, почти 6 месяцев назад на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» зампредседателя Госкомстроя РБ Артем Ковшов, пояснил, что инвесторов не привлекают варианты реконструкции старого жилья, рассматривается проект сноса и строительства новых домов малой этажности.

В отличие от Москвы, где в программу реновации попали пятиэтажные хрущевки и 9-этажные здания советской постройки, в Уфе речь идет о расселении и сносе за счет частных инвесторов около 500 домов не выше 2-3 этажей, в основном расположенных в Затоне и Черниковке.

Более подробно о программе реновации в Москве написал наш Иван Голунов, которого вчера Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца.

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