В Уфе на пляже «Солнечный» могут появиться аттракционы и бассейны

Posted 6 июня 2019, 12:12
Published 6 июня 2019, 12:12
Modified 17 октября 2022, 20:04
Updated 17 октября 2022, 20:04
Сегодня, 6 июня, на заседании межведомственной инвестиционной комиссии при мэрии в формате «Инвестиционного часа» прошло обсуждение нескольких проектов, в числе которых оказался пляж «Солнечный», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Инициатором обустройства пляжа «Солнечный» является индивидуальный предприниматель Марат Бураканов. В рамках проекта предусматривается строительство клуба «Солнечный» с летним рестораном, открытыми бассейнами, детской игровой зоной, беседочным городком, лодочной станцией, парком аттракционов, асфальтированной парковочной зоной.
По проекту прошел конструктивный обмен мнениями, высказывались замечания и предложения. Глава города Ульфат Мустафин поручил руководителям структурных подразделений администрации Уфы совместно с республиканскими органами исполнительной власти и авторами проекта проработать вопросы его реализации.