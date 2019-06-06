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Posted 6 июня 2019, 12:12

Published 6 июня 2019, 12:12

Modified 17 октября 2022, 20:04

Updated 17 октября 2022, 20:04

В Уфе на пляже «Солнечный» могут появиться аттракционы и бассейны

6 июня 2019, 12:12
Власти города решили облагородить пляж на противоположной от «Монумента Дружбы» стороне Белой.

Сегодня, 6 июня, на заседании межведомственной инвестиционной комиссии при мэрии в формате «Инвестиционного часа» прошло обсуждение нескольких проектов, в числе которых оказался пляж «Солнечный», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Инициатором обустройства пляжа «Солнечный» является индивидуальный предприниматель Марат Бураканов. В рамках проекта предусматривается строительство клуба «Солнечный» с летним рестораном, открытыми бассейнами, детской игровой зоной, беседочным городком, лодочной станцией, парком аттракционов, асфальтированной парковочной зоной.

По проекту прошел конструктивный обмен мнениями, высказывались замечания и предложения. Глава города Ульфат Мустафин поручил руководителям структурных подразделений администрации Уфы совместно с республиканскими органами исполнительной власти и авторами проекта проработать вопросы его реализации.

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