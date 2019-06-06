В Уфе на пляже «Солнечный» могут появиться аттракционы и бассейны

Сегодня, 6 июня, на заседании межведомственной инвестиционной комиссии при мэрии в формате «Инвестиционного часа» прошло обсуждение нескольких проектов, в числе которых оказался пляж «Солнечный», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.