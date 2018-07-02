Спасатели и полицейские пройдут с рейдами по «диким» пляжам в Уфе

Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, полиции и районных комиссий по делам несовершеннолетних устроили рейды по береговым зонам озера Теплое и реки Уфа. У этих мест несанкционированного летнего отдыха горожан печальная репутация – там гибнет ежегодно немало людей. Вот и в этом году на днях именно на «диком» пляже озера Теплого погиб 9-летний мальчик.

Самым опасным местом на озере Теплом здесь является сбросовый канал от предприятия ТЭЦ-2. Многие предпочитают купаться именно в этом месте, потому что вода еще не успевает остывать. Еще одно опасное место — водный канал, впадающий в Уфимку на пересечении двух течений, теплого и холодного.

В обоих местах то и дело возникают водовороты, а в местах резкого перепада температуры воды могут случиться судороги у купающихся.

На днях на этом пляже спасатели вытащили из воды тонущую восьмилетнюю девочку, которую сносило течением, успели спасти жизнь и девятилетнему мальчику, едва не ставшему жертвой коварного течения Уфимки, а затем и 13-летнему подростку, у которого свело ногу.