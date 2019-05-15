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Проектирование нового моста через Белую в Уфе завершено

15 мая 2019, 06:46
Фото: Mkset.ru
Об этом на публичных слушаниях по исполнению бюджета Башкирии сообщила депутат Рида Субханкулова.

Бывшего министра финансов спросили про новый мост через Белую в Уфе в районе Монумента дружбы.

- Проектирование нового моста завершено, - проинформировала Рида Субханкулова. - Для строительства будем привлекать займ, бюджетный кредит из нового банка БРИКС. Стоимость моста около трех миллиардов рублей. - Главное, чтобы вовремя исполнялись конкурсные процедуры, подрядчики справлялись, а финансирование будет, - сказала она.

Напомним, полное строительство моста обойдется в сумму более 6 миллиардов рублей. Пока нашли десятую часть средств: правительство России профинансирует в этом году 500 млн руб, а сама республика - 100 млн руб. Получается, что на 2020 год придется основной объем строительных работ, на что надо будет изыскать еще почти 5,5 млрд руб.

История с движением через Белую в этом районе приобрела особую остроту в 2017 году, когда администрация Уфы закрыла старый Бельский мост на ремонт. Он продлился до июля 2018 года. И тем не менее этот мост при низких температурах зимой закрывали для движения. Это порождало в Уфе огромные пробки при выезде из города через этот микрорайон.

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