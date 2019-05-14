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Быть или не быть губернатором: во что превратился этот институт

14 мая 2019, 13:33
Фото: Newizv.ru
«Новые Известия» анализируют перспективы института губернаторов в России.

Если говорить кратко, то перед губернатором в России в плане карьеры не так уж и много выбора: или расти вверх по карьерной лестнице, вписываясь в федеральную вертикаль власти, или перейти на высокооплачиваемую должность в крупную компанию. Верх мечты – стать преемником Владимира Путина, но это уже из разряда фантазии.

«Новые Известия» проанализировали все варианты развития событий в российской истории и выяснили, что в федеральные министерства и ведомства перешли, как говорится единицы из губернаторов, а продолжили карьеру в коммерческих структурах и того меньше.

Эксперты издания подсказали, что у такого развития событий могут быть следующие объяснения.

Неодобрение правительства России, по данным опросов ВЦИОМ, выросло до 47%, Левада-центр говорит про 56%. В такой ситуации опора на губернаторов – вполне естественный выбор. Именно поэтому самый главный из 15 путинских показателей оценки работы – это уровень поддержки власти населением.

Также из числа крепких губернаторов формируется «кадровый резерв».

- Для того, чтобы тянуть экономику, нужны адекватные специалисты, - говорит политолог Дмитрий Абзалов. - Для того, чтобы их найти, есть три главных «резервуара». Это федеральные чиновники из профильных министерств, госкомпании, «силовики», а также метод перемещения сильных губернаторов из своего региона в иной, депрессивный.

Вероятно, в развитии института губернаторства упор будет сделан на создание «кадрового резерва» элит, делает вывод издание. Но, если этот вариант не сработает, тогда институт губернаторов будет уничтожен полностью.

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