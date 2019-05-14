Быть или не быть губернатором: во что превратился этот институт

Если говорить кратко, то перед губернатором в России в плане карьеры не так уж и много выбора: или расти вверх по карьерной лестнице, вписываясь в федеральную вертикаль власти, или перейти на высокооплачиваемую должность в крупную компанию. Верх мечты – стать преемником Владимира Путина, но это уже из разряда фантазии.