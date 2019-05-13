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В Башкирии могут запретить продажу алкоголя в барах и ресторанах

13 мая 2019, 05:27
Фото: Mkset.ru
Речь идет только о продаже в ночное время, сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

Депутаты Госсобрания Башкирии поддержали поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Законопроект предлагает предоставить регионам право устанавливать дополнительные ограничения по розничной продаже алкоголя с 23:00 до 8:00 в объектах общественного питания, расположенных в нежилых встроенных или пристроенных помещениях жилых домов. Соответствующее постановление направлено в Госдуму.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что в многочисленных питейных заведениях продолжается продажа алкоголя и в ночное время суток и что вблизи таких заведений, как правило, складывается криминогенная обстановка.

- Введение предлагаемых ограничений будет способствовать обеспечению правопорядка и защите прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, - сказал он.

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