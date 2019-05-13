В Башкирии могут запретить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Депутаты Госсобрания Башкирии поддержали поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Законопроект предлагает предоставить регионам право устанавливать дополнительные ограничения по розничной продаже алкоголя с 23:00 до 8:00 в объектах общественного питания, расположенных в нежилых встроенных или пристроенных помещениях жилых домов. Соответствующее постановление направлено в Госдуму.
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что в многочисленных питейных заведениях продолжается продажа алкоголя и в ночное время суток и что вблизи таких заведений, как правило, складывается криминогенная обстановка.
- Введение предлагаемых ограничений будет способствовать обеспечению правопорядка и защите прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, - сказал он.