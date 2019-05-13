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Эксперт: Тимошенко пытается сделать из себя борца за справедливость

13 мая 2019, 13:30
Фото: wikimedia.org
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала создать комиссию, которая займется расследованием «преступлений старых властей».

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, Тимошенко – опытный политик, она играет на опережение, всячески стараясь представить себя как борца за справедливость, пишет RT.

Парламентарий уверен, что именно с таким лозунгом она и пойдет на выборы в Раду. Водолацкий добавил, что новому президенту Украины в любом случае придется провести такую работу, чтобы узнать, куда при Петре Порошенко делись миллиарды долларов.

#Новости#Юлия Кононенко#В мире
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