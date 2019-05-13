Эксперт: Тимошенко пытается сделать из себя борца за справедливость

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, Тимошенко – опытный политик, она играет на опережение, всячески стараясь представить себя как борца за справедливость, пишет RT.
Парламентарий уверен, что именно с таким лозунгом она и пойдет на выборы в Раду. Водолацкий добавил, что новому президенту Украины в любом случае придется провести такую работу, чтобы узнать, куда при Петре Порошенко делись миллиарды долларов.