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В Казахстане вручили орден Дружбы предпринимателю из России

12 мая 2019, 08:39
Фото: Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы
Почетную награду получил российский предприниматель Алишер Усманов.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден Дружбы («Достык») I степени российскому предпринимателю, основателю OOO «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишеру Усманову.

Он был удостоен награды «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией», сообщает пресс-служба первого президента Казахстана.

Господин Усманов был награжден орденом Дружбы еще в декабре 2018 года, но вручение награды состоялось лишь сейчас.

В 2011 году Алишер Усманов также был награжден орденом «Достык» II степени «за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами».

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