Спектакль Башдрамы «Зулейха открывает глаза» покажут в городах России и Казахстана
Сегодня, 12:06КультураНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов.
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Об этом сообщила на своей личной странице в facebook писательница Гузель Яхина, автор романа-бестселлера.
По ее словам, «Зулейху» артисты Башдрама покажут 4 февраля в московском театре имени Пушкина, затем спектакль режиссера Айрата Абушахманова увидят зрители театров Санкт-Петербурга, Оренбурга, Улан-Удэ и Алматы. Даты и места показов станут известны чуть позже. Сама автор романа призналась, что постановка ей очень понравилась.
Напомним, премьера спектакля, инсценировку к которому сделала известный российский драматург Ярослава Пулинович, состоялась в Башдраме 24 ноября прошлого года. Спектакль вызвал настоящий ажиотаж у зрителей и до сих пор собирает полный аншлаг в зале.
В настоящее время в городе Лаишево в Татарстане проходят съемки художественного фильма «Зулейха открывает глаза». Главную роль в нем исполняет Чулпан Хаматова.
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