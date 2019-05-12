В Башкирии горожане попросили вернуть памятник на могилу нефтяника

В Ишимбае общественник обратился к новому руководству города с просьбой восстановить обелиск первооткрывателю башкирской нефти Алексею Блохину.
— Недавно предложил новому ишимбайскому главе Азамату Абдрахманову исправить ошибку предыдущих руководителей — восстановить обелиск А. А. Блохину в городе Ишимбае. В одноимённом сквере в 1942 году был похоронен геолог, без которого не было бы нынешнего Ишимбая, в сквере несколько десятилетий стоял этот памятник, — рассказал Дмитрий Никулочкин.
Известно, что в 2007 году памятник снесли, долго искали прах учёного, чтобы убрать останки из сквера, на месте которого затеяли строить дом. Однако, к удивлению внуков легендарного геолога и чиновников, под обелиском его праха не нашли. Части памятника увезли на одно из предприятий, а родственникам Блохина пообещали отыскать прах. В последующие годы неоднократно проводились безуспешные поиски останков, сквер зарос клёном и бурьяном
— Я долго объяснял прежнему руководству, почему важно восстановить памятник, но всё было бесполезно. Несмотря на поддержку многих ишимбайцев и потомков Блохина, мы получили отказ. Тогдашние градоначальники сочли, что обелиск, напоминающий надгробье, неуместен в центре города, — пояснил Дмитрий Никулочкин.
К счастью, коммерсанты опомнились и раздумали строить дом в сквере. К 75-летнему юбилею города который был в 2015 году, территорию благоустроили. Однако вопрос с возвращением в сквер обелиска в память об Алексее Блохине пока так и не решен окончательно.
— Взамен старого памятника установили обычную скульптуру Блохина (кстати, уже вторую по счёту в Ишимбае), а в качестве авторов привлекли молодых художников, создавших в городе статуи Гагарина и Валиди, — поделился своим мнением Дмитрий Никулочкин. — Вероятно, прах найти уже не удастся, а человек, по сути, лишился могилы, потому что новый памятник cтер упоминание о ней. Вряд ли душа Блохина обрела свой долгожданный покой. Это не по-христиански и не по-человечески.
Сейчас части обелиска по-прежнему лежат там, куда их поместили более десяти лет назад. Есть информация, что предприятие, где они хранятся, может быть продано. Не исключено, что памятник распилят на мраморные плитки или просто отвезут на свалку.
— Целесообразный выход из этой ситуации вижу в том, что обелиск в любом случае нужно вернуть в сквер, — считает Дмитрий Никулочкин. — Так считает и внучка Блохина, которая просила чиновников по возможности восстановить сооружение, да и многие ишимбайцы с этим согласны.
Дмитрий пока не получил из администрации города ответ на свое обращение по поводу восстановления памятника Алексею Блохину. Между тем, помимо 80-летия Ишимбая, ожидаемого в 2020 году, в 2022 году будет также отмечаться также и 90-летие открытия башкирской нефти. Общественник надеется, что к этому сроку вопрос с восстановлением памятника будет решен.
— Буквально недавно беседовал с главой администрации горпоселения, он предлагает установку обелиска на территории «Вышки-бабушки». Это 2,5 километров от сквера Блохина, — уточнил Дмитрий Никулочкин. — Геолога похоронили в сквере, ныне названном его именем, что подтверждают различные источники. Поэтому логичнее всего установить обелиск в сквере Блохина, грамотно вписать мраморный памятник в текущую композицию. Места там много.
Медиакорсеть следит за ситуацией.