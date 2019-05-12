В Башкирии горожане попросили вернуть памятник на могилу нефтяника

— Взамен старого памятника установили обычную скульптуру Блохина (кстати, уже вторую по счёту в Ишимбае), а в качестве авторов привлекли молодых художников, создавших в городе статуи Гагарина и Валиди, — поделился своим мнением Дмитрий Никулочкин. — Вероятно, прах найти уже не удастся, а человек, по сути, лишился могилы, потому что новый памятник cтер упоминание о ней. Вряд ли душа Блохина обрела свой долгожданный покой. Это не по-христиански и не по-человечески.