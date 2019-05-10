Жителям Башкирии ограничили выезд на пикники

По сообщению ведомства, ограничения введены с 10 мая 2019 года в Абзелиловском, Белорецком, Баймакском, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском, Учалинском районах до снижения класса пожарной опасности в лесах, но не более, чем на 21 календарный день.
В настоящий момент на территории республики прогнозируется установление IV и V класса пожарной опасности, сообщают спасатели, ссылаясь на приказ Минэкологии «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств». Уточняется, что приказ не распространяется на лиц, охраняющих и защищающих леса.
По данным ведомства, с 13 апреля по 9 мая 2019 года в республике зарегистрировано 70 лесных пожаров, по предварительным данным, 20 из которых возникли в результате неосторожного обращения с огнем.