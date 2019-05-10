Жителям Башкирии ограничили выезд на пикники

По сообщению ведомства, ограничения введены с 10 мая 2019 года в Абзелиловском, Белорецком, Баймакском, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском, Учалинском районах до снижения класса пожарной опасности в лесах, но не более, чем на 21 календарный день.