В Московском зоопарке впервые за 30 лет появилась амурская лесная кошка

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, лесная амурская кошка приехала из Новосибирского зоопарка. Животное спокойно относится к людям, однако зверек пугливый и от резкого звука или движения может спрятаться во внутреннем помещении, рассказала Акулова. Об этом пишет газета «Известия».

Кошке скоро исполнится полгода. Из-за своего скрытного характера животное может долгое время не выбираться из домика. Лучше всего наблюдать за зверьком во время показательных кормлений, которые проходят по пятницам, отметила Акулова.