В Московском зоопарке впервые за 30 лет появилась амурская лесная кошка
В Московском зоопарке появилась самка амурского лесного кота. Животное можно увидеть в вольере экспозиции «Фауна России».
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, лесная амурская кошка приехала из Новосибирского зоопарка. Животное спокойно относится к людям, однако зверек пугливый и от резкого звука или движения может спрятаться во внутреннем помещении, рассказала Акулова. Об этом пишет газета «Известия».
Кошке скоро исполнится полгода. Из-за своего скрытного характера животное может долгое время не выбираться из домика. Лучше всего наблюдать за зверьком во время показательных кормлений, которые проходят по пятницам, отметила Акулова.
Амурский лесной кот является редким подвидом бенгальского кота. Ареал его обитания – Дальний Восток, бассейн реки Амур, побережье Японского моря. В Московском зоопарке амурский лесной кот появился впервые за 30 лет. Зверек занесен в Красную книгу.