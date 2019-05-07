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В Уфе на Гостином дворе пройдет музыкальный open-air на башкирском

7 мая 2019, 07:44
Фото: Mkset.ru
Хедлайнером фестиваля «Я говорю на башкирском» станет группа «Бүреләр».

26 мая в Уфе на площади перед Гостиным двором с 17:00 до 21:00 пройдет первый open-air фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм» («Я говорю на башкирском»), посвященный современной башкирской музыке, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

На одной сцене выступят лучшие представители независимой музыкальной башкирской сцены и неизвестные молодые музыканты, отобранные в результате голосования в социальных сетях. Хедлайнеры фестиваля — рок-группа «Бүреләр» и хип-хоп исполнитель Rena RNT.

В рамках фестиваля будет площадка для современных башкирских брендов одежды, изделий ручной работы, еды и напитков.

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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