В Уфе на Гостином дворе пройдет музыкальный open-air на башкирском

26 мая в Уфе на площади перед Гостиным двором с 17:00 до 21:00 пройдет первый open-air фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм» («Я говорю на башкирском»), посвященный современной башкирской музыке, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
На одной сцене выступят лучшие представители независимой музыкальной башкирской сцены и неизвестные молодые музыканты, отобранные в результате голосования в социальных сетях. Хедлайнеры фестиваля — рок-группа «Бүреләр» и хип-хоп исполнитель Rena RNT.
В рамках фестиваля будет площадка для современных башкирских брендов одежды, изделий ручной работы, еды и напитков.