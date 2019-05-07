В Уфе на Гостином дворе пройдет музыкальный open-air на башкирском

26 мая в Уфе на площади перед Гостиным двором с 17:00 до 21:00 пройдет первый open-air фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм» («Я говорю на башкирском»), посвященный современной башкирской музыке, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.