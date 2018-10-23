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Башкирская рок-группа «Бурелар» выступит на этой неделе с симфоническом оркестром
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Башкирская рок-группа «Бурелар» выступит на этой неделе с симфоническом оркестром

Сегодня, 13:16КультураНадежда ВалитоваФото: Кинйа Кутлугулов
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