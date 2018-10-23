Башкирская рок-группа «Бурелар» выступит на этой неделе с симфоническом оркестром

Лидер группы, музыкант Ильшат Абдуллин признался, что идея сыграть с оркестром пришла к нему давно. Тем более, что в республике рок-группы так себя еще не презентовали.

- Хотя российские и западные группы — Metallica, Scorpions, Би-2 уже давно синтезировали рок-музыку со звучанием симфонического оркестра, - цитирует слова Абдуллина Башинформ.

На сцене ГКЗ «Башкортостан» музыканты исполнят хиты разных лет, споют дуэтом с популярным артистом Идрисом Газиевым, сыграют песни композитора Рима Хасанова. Во время самого концерта будет вестись видео и аудиозапись. Для записи альбома музыканты использовали краундфандинговую платформу и собрали благодаря неравнодушным пользователям и поклонникам группы 150 тысяч рублей.