В Уфе из-за водителя «ПАЗика» пострадал трехлетний ребенок

- Ребёнок сильно ушибся, есть подозрение на сотрясение, будут выяснять, что с лицом, так как он упал скуловой костью на болты, которые не были закрыты на полу. Водитель не извинился, не вышел спросить, что с ребёнком, первую помощь не оказал. Пришлось самому вызвать сотрудников скорой помощи, успокаивать ребенка», — цитирует слова очевидца Башинформ.