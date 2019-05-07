В Уфе из-за водителя «ПАЗика» пострадал трехлетний ребенок

Из-за резкого торможения в салоне упал ребёнок трех лет. На него сверху упал родитель, ребёнок сильно ушибся, есть подозрение на сотрясение. Малыш упал скулой на болты, которые не были закрыты на полу.
Водитель, по словам очевидцев, не извинился, не вышел спросить, что с ребёнком и первой помощи не оказал.
О ЧП рассказали в соцсетях. По словам мужчины, водитель остановился достаточно резко. У ребенка из-за падения подозрение на сотрясение.
- Ребёнок сильно ушибся, есть подозрение на сотрясение, будут выяснять, что с лицом, так как он упал скуловой костью на болты, которые не были закрыты на полу. Водитель не извинился, не вышел спросить, что с ребёнком, первую помощь не оказал. Пришлось самому вызвать сотрудников скорой помощи, успокаивать ребенка», — цитирует слова очевидца Башинформ.
ЧП прокомментировали также в ГИБДД по РБ:
- Следуя по улице 50-летия СССР со стороны проспекта Октября в направлении улицы Менделеева, водитель допустил падение пассажира – 3-летней девочки. Ребенок получил травмы, был доставлен в больницу. После оказания медпомощи вместе с родными был отправлен домой, — рассказали в ведомстве.