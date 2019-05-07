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В Башкирии заведено дело на 18-летнего парня за приставание к школьнице

7 мая 2019, 13:13
Фото: Mkset.ru
Молодой человек отнял телефон и принялся шантажировать девушку.

6 мая в Стерлитамаке к школьнице пристал 18-летний парень, на которого возбуждено уголовное дело по статье «Принуждение к действиям сексуального характера».

Известно, что молодые люди были знакомы.

По предварительным данным, молодой человек забрал у школьницы телефон, шантажируя тем, что не отдаст его, пока та не сделает ему приятное. Девушка рассказала родным о случившемся, после чего ее мать обратилась в полицию.

Молодой человек подозревается не только в принуждении сексуального характера, но и в грабеже.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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