В Башкирии заведено дело на 18-летнего парня за приставание к школьнице

6 мая в Стерлитамаке к школьнице пристал 18-летний парень, на которого возбуждено уголовное дело по статье «Принуждение к действиям сексуального характера».
Известно, что молодые люди были знакомы.
По предварительным данным, молодой человек забрал у школьницы телефон, шантажируя тем, что не отдаст его, пока та не сделает ему приятное. Девушка рассказала родным о случившемся, после чего ее мать обратилась в полицию.
Молодой человек подозревается не только в принуждении сексуального характера, но и в грабеже.