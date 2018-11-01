В Уфе по делу о домогательствах пожилого педагога допросят студентов и преподавателей
Сегодня, 14:53ОбществоТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортотан
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Делом занимается следком.
Следователи намерены опросить учащихся и педагогический состав Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники в рамках доследственной проверки по заявлениям родителей двух первокурсниц.
Напомним, девочки 15 и 16 лет пожаловались, что пожилой преподаватель совершил в отношении них развратные действия.
Буквально накануне с похожими заявлениями в следком пришли еще две девушки, которые уже закончили учебу в колледже.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении следкома
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