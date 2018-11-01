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В Уфе по делу о домогательствах пожилого педагога допросят студентов и преподавателей
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В Уфе по делу о домогательствах пожилого педагога допросят студентов и преподавателей

Сегодня, 14:53ОбществоТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортотан
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