В Уфе по делу о домогательствах пожилого педагога допросят студентов и преподавателей

Следователи намерены опросить учащихся и педагогический состав Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники в рамках доследственной проверки по заявлениям родителей двух первокурсниц.

Напомним, девочки 15 и 16 лет пожаловались, что пожилой преподаватель совершил в отношении них развратные действия.

Буквально накануне с похожими заявлениями в следком пришли еще две девушки, которые уже закончили учебу в колледже.