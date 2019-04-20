Активисты «Сибай, дыши!» хотят лично присутствовать на проверке их датчиков

-Нам бояться нечего. Наши данные уже не один раз проверяли с помощью лабораторий УГАК, УГОК. У них всё всегда совпадает. Приборы все новые, поверенные, прошли калибровку. Пусть проверяют, мы не против. Хочется надеяться, что это снимет все вопросы, и данные будут браться в работу разными службами - чего мы собственно и хотели бы. Мы сами тоже будем присутствовать обязательно.