Активисты «Сибай, дыши!» хотят лично присутствовать на проверке их датчиков

Накануне, 19 апреля, активисты группы «Сибай, дыши!» сообщили на своей странице ВКонтакте, что намерены лично присутствовать при процедуре поверки их датчиков. Об этом заявила одна их активисток Вероника Кадырова.
-Нам бояться нечего. Наши данные уже не один раз проверяли с помощью лабораторий УГАК, УГОК. У них всё всегда совпадает. Приборы все новые, поверенные, прошли калибровку. Пусть проверяют, мы не против. Хочется надеяться, что это снимет все вопросы, и данные будут браться в работу разными службами - чего мы собственно и хотели бы. Мы сами тоже будем присутствовать обязательно.
При этом они предупредили, что снять приборы и привезти их куда-либо в другое место для проверки не получится. Активисты надеются, что удастся найти компромиссное решение. При этом они успокоили других участников своего интернет-сообщества, переживающих заранее о том, что против активистов могут быт устроены какие-либо провокации со стороны официальных властей. В частности, люди опасаются, что результаты проверки датчиков «Сибай, дыши!» могут доказать их неисправность.
- Что нам мешает после их проверки, если вдруг она покажет плохой результат, устроить свою? – пояснила Вероника Кадырова. - Да, лишняя суматоха, но сидеть сложа руки точно не станем. Поэтому, думаю, это им не к чему - рисковать своей репутацией.
наши приборы прошли поверку и колибровку.
Напомним, на дняхстало известно, что на следующей неделе, 23 апреля, в Сибай прибудут эксперты регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний, чтобы проверить оборудование, проводящего замеры качества воздуха в Сибае. Местные власти предложили активистам «Сибай, дыши!» провести проверку и на их оборудовании.
Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», визит экспертов представляется властями для населения как акция по бесплатной проверке газоанализаторов и газосигнализаторов при помощи эталонного оборудования. Но активисты подозревают, что таким образом власти хотят скомпрометировать их, поскольку именно данные с датчиков «Сибай,дыши!» в последнее время показывали сильное превышение ПДК, хотя приборы Госкомитета РБ по ЧС и других официальных служб не подтверждали эти тревожные данные.
Медиакорсеть следит за ситуацией.