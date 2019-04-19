В Башкирии пациентка вцепилась в заведующую женской консультацией

В консультации города пациентка в регистратуре требовала немедленно предоставить ей направление на сдачу анализов на гормоны по рекомендации эндокринолога РКБ, но на прием к доктору в этот день женщина записана не была.
Заведующая консультацией только пришла с планерки, спустилась в регистратуру и пояснила пациентке правила записи на прием и получения направления на анализы.
Она рассказала, что для обследования на гормоны щитовидной железы женщине нужно обратиться к эндокринологу в первую поликлинику, а направления на обследование на гормоны женской половой сферы ей даст врач после консультации, на которую регистраторы ее сразу и запишут. Регистратор не может дать направление на обследование, которого она добивалась.
Пациентка продолжала кричать, что время уже 10:10, и ей нужно сейчас же сдать анализы, далее она стала угрожать, что если она не сдаст анализы, то всем не поздоровится, она обратится к главному врачу, так как они хорошо знакомы.
В истерике пациентка, продолжая требовать свое, вцепилась в волосы доктора: трясла ее так, что заведующая не сразу смогла оторваться от нее, на какое-то время потеряв сознание.
Сотрудники женской консультации вызвали наряд полиции, а когда те приехали, пациентка быстро удалилась из здания женской консультации.
Уже находясь дома, разгневанная пациентка выложила посты в соц. сетях, обратилась в Минздрав через группу ВКонтакте с призывами — «принять меры в отношении и главврача и заведующей (пострадавшей) и разогнать это „змеиное логово“, изображая из себя обиженную и больную особу».
Вечером доктора после «встряски» госпитализировали с гипертоническим кризом в кардиологическое отделение местной больницы.
Несмотря на заявление в полицию и заключение судмедэкспертизы (у пострадавшего врача были зафиксированы телесные повреждения в виде синяков, ушибов и кровоподтека волосистой части головы), в возбуждении уголовного дела было отказано.
Юристы профсоюза работников здравоохранения Башкирии планируют обратиться с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы, в связи с резким ухудшением здоровья врача, так как и по сей день пострадавший медик находится на амбулаторном лечении в связи с появлением сосудистых изменений, которые требуют коррекции и лечения.
Юристы профсоюза намерены добиться привлечения обидчика к ответственности и требовать с него компенсации причиненного вреда в суде.