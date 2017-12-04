В Уфе пьяная мать пострадавшего ребенка напала на врачей скорой помощи

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Женщина не хотела отпускать свое чадо на обследование в больницу.
3 декабря в доме на улице Революционная пьяная мать напала на фельдшера скорой помощи. Ребенок обварил себе ногу кипятком, врачи предложили дедушке маленького пострадавшего сопроводить его в больницу. Мать была против и напала на врачей с кулаками.
Медики вызвали полицию, однако, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, конфликт уже был исчерпан – у медиков не было претензий, заявления в полицию по данному факту не поступало.
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