Пропавшего без вести жителя Башкирии нашли мертвым в Омске

Житель села Ишмурзино Баймакского района Халит Юлгильдин должен был приехать в Омск из Башкирии в 2018 году, но до места назначения так и не добрался. Родственники в социальных сетях пытались найти мужчину. По их словам, родной город он покинул 15 декабря прошлого года. Последний раз он связался с родными через два дня и сообщил, что до города осталось около 100 километров.