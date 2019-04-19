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Пропавшего без вести жителя Башкирии нашли мертвым в Омске

19 апреля 2019, 11:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина уехал в Омск на заработки, но так и не вернулся.

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» объявил об окончании поисков жителя Башкирии, который отправился в Омск на работу, сообщает «Город 55».

Житель села Ишмурзино Баймакского района Халит Юлгильдин должен был приехать в Омск из Башкирии в 2018 году, но до места назначения так и не добрался. Родственники в социальных сетях пытались найти мужчину. По их словам, родной город он покинул 15 декабря прошлого года. Последний раз он связался с родными через два дня и сообщил, что до города осталось около 100 километров.

18 апреля стало известно, что мужчину нашли мертвым. Сейчас выясняется, почему мужчина не добрался до места работы.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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