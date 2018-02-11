В Башкирии пенсионерка-инвалид и ее дочь найдены мертвыми в своей квартире

Рассматриваются несколько версий случившегося.

Сегодня, 12 февраля стало известно, что в Стерлитамаке в одной из вартир найдены тела хозяек – 90-летне женщины-инвалида и ее взрослой дочери.

Как сообщили в следкоме, причина смерти устанавливается. Уже назначена экспертиза, по результатам которой следователям предстоит сделать вывод, имели ли место самоубийство.

В противном случае речь может идти о несчастном случае или убийстве. Ведется опрос соседей и знакомых погибших женщин.