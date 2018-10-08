В Уфе 67-летний Венер Даутов был найден мертвым

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Его искали почти суток.
Сегодня, 8 октября, стало известно, что поиски 67-летнего Венера Даутова прекращены в связи с тем, что он был найден мертвым. Об этом сообщается в поисковой группе «Лиза Алерт. Башкортостан».
Поиски длились около суток. О том, что пожилой мужчина пропал, стало известно вчера.
Обстоятельства гибели Венера Даутова не разглашаются.
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