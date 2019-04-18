Захар Арзамасцев остался в «Салавате Юлаеве»

За четыре сезона в форме «юлаевцев» Захар Арзамасцев провёл 265 матчей, в которых набрал 70 (30+40) очков при показателе полезности «+18». В составе «Салавата» воспитанник новокузнецкого хоккея дважды становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2015/16 и 2018/19).
В регулярном чемпионате КХЛ минувшего сезона защитник сыграл в 40 матчах, забросив 9 шайб и отдав 6 результативных передач. В плей-офф Кубка Гагарина Арзамасцев принял участие в 16 играх, в которых набрал 3 (1+2) очка.
Прогрессирующим защитником всерьез интересовался питерский «СКА». Но, видимо, взвесив все за и против, хоккеист решил задержаться в Уфе еще на один год.