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Захар Арзамасцев остался в «Салавате Юлаеве»

18 апреля 2019, 11:29
Фото: Mkset.ru
Защитник подписал новое соглашение с уфимским клубом сроком на один год. Следующий сезон для ведущего игрока обороны в составе юлаевцев станет пятым по счету.

За четыре сезона в форме «юлаевцев» Захар Арзамасцев провёл 265 матчей, в которых набрал 70 (30+40) очков при показателе полезности «+18». В составе «Салавата» воспитанник новокузнецкого хоккея дважды становился бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2015/16 и 2018/19).

В регулярном чемпионате КХЛ минувшего сезона защитник сыграл в 40 матчах, забросив 9 шайб и отдав 6 результативных передач. В плей-офф Кубка Гагарина Арзамасцев принял участие в 16 играх, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Прогрессирующим защитником всерьез интересовался питерский «СКА». Но, видимо, взвесив все за и против, хоккеист решил задержаться в Уфе еще на один год.

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