Уфимский застройщик продает коммерческие площади по выгодным ценам

Уфимский застройщик запустил акцию по реализации коммерческих помещений с 10-процентной скидкой. Акция продлится до конца апреля.
Это привлекательное предложение включает в себя большое число различных площадок, которые заинтересуют покупателей.
Специалисты строительной компании готовы взять на себя процедуру оформления документов на приобретаемые помещения, провести ознакомительные экскурсии с доставкой потенциальных покупателей по нужному адресу туда и обратно.
Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону: (347) 200-09-30.
Realty.gkrassvet.ru