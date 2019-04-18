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Уфимский застройщик продает коммерческие площади по выгодным ценам

18 апреля 2019, 05:12
Фото: gkrassvet.ru
Выгодное предложение касается недвижимости в наиболее востребованных районах башкирской столицы.

Уфимский застройщик запустил акцию по реализации коммерческих помещений с 10-процентной скидкой. Акция продлится до конца апреля.

Это привлекательное предложение включает в себя большое число различных площадок, которые заинтересуют покупателей.

  • Среди безусловных преимуществ предлагаемых к продаже помещений – тот факт, что они располагаются в уже заселенных и находящихся на финальной стадии строительства домах. Например, в уже заселенном доме в мкр. Дема стоимость квадратного метра коммерческой площади начинается от 45 тыс. руб. Также, по мнению специалистов, бизнес-площади в строящихся домах могут принести до 20% годовых прибыли после ввода объектов в эксплуатацию.
  • Все дома, в которых предлагаются к продаже коммерческие помещения, располагаются на красной линии либо в историческом центре Уфы и в густонаселенном микрорайоне «Дема», где обеспечен высокий пешеходный и автомобильный трафик.
  • Предлагаемые к продаже помещения имеют открытую планировку и дадут возможность их новым собственникам распоряжаться площадями по собственному усмотрению - возводить перегородки, размещать кабинеты и проводить иную перепланировку под свой бизнес.
  • Можно выбрать помещения с отделкой или без отделки.

Специалисты строительной компании готовы взять на себя процедуру оформления документов на приобретаемые помещения, провести ознакомительные экскурсии с доставкой потенциальных покупателей по нужному адресу туда и обратно.

Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону: (347) 200-09-30.

Realty.gkrassvet.ru

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