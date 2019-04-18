Проект «Мечела» по модернизации метизного производства получил господдержку

Стоимость проекта – 1,5 млрд рублей, заем ФРП составит 50% – 750 млн рублей. Срок кредита – 5 лет. Проект предусматривает масштабное техническое перевооружение цехов сталепроволочно-канатного производства БМК с установкой нового волочильного оборудования прямоточного типа. Модернизация позволит выпускать проволоку, которая сегодня импортируется в Россию, с высокими качественными характеристиками, такими как пластические свойства, чистота поверхности и равномерность механических свойств по длине. Пружины, канаты и другие изделия, изготовленные из такой проволоки, будут иметь более долгий срок эксплуатации.