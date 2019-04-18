Проект «Мечела» по модернизации метизного производства получил господдержку

ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR; NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает об одобрении Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Минпромторга РФ выделения льготного займа Белорецкому металлургическому комбинату (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») на реализацию проекта по модернизации сталепроволочно-канатного производства.
Стоимость проекта – 1,5 млрд рублей, заем ФРП составит 50% – 750 млн рублей. Срок кредита – 5 лет. Проект предусматривает масштабное техническое перевооружение цехов сталепроволочно-канатного производства БМК с установкой нового волочильного оборудования прямоточного типа. Модернизация позволит выпускать проволоку, которая сегодня импортируется в Россию, с высокими качественными характеристиками, такими как пластические свойства, чистота поверхности и равномерность механических свойств по длине. Пружины, канаты и другие изделия, изготовленные из такой проволоки, будут иметь более долгий срок эксплуатации.
В рамках проекта планируется внедрение наилучших доступных технологий, что позволит получить дополнительный эффект в виде минимизации воздействия на окружающую среду, так как новое оборудование будет соответствовать самым строгим экологическим стандартам. Станы будут оборудованы линией механического удаления окалины с заготовки, это позволит отказаться от травления катанки химическим способом.
Новая продукция БМК будет широко востребована в авиа- и судостроении, автопроме, строительстве, нефтегазовой, электронной, мебельной и химической промышленности.
«Модернизация сталепроволочно-канатного производства поможет кардинально улучшить качество и повысить эффективность выпускаемой продукции, сделать производство экологичней и безопаснее. Завершить данную модернизацию планируем в 2023 году. Мы благодарны Фонду развития промышленности за кредитную поддержку данного проекта. Уверен, новая продукция с улучшенными качественными характеристиками будет востребована не только отечественными предприятиями, но и за рубежом», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.
«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.
АО «Белорецкий металлургический комбинат» – крупнейшее метизное предприятие России. Комбинат производит катанку, стальную проволоку из качественных марок сталей, стальные канаты, ленту различных размеров и сечений, гвозди. Продукция БМК востребована во многих отраслях промышленности: строительной, топливно-энергетической, машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.